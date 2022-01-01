الطقس الآن.. الأرصاد: توقعات بسقوط سيول في هذه المناطق خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

نشرت هيئة الأرصاد، صورًا من الأقمار الصناعية للحالة الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن سيناء تحت تأثير السحب الرعدية، مشيرة إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على سيناء ما يؤدي لسقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا ويصاحبها سقوط البرد، بحسب هيئة الأرصاد.

وأكدت الأرصاد، أنه مع استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على شمال الصعيد (مصر الوسطى)من الممكن أن يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ولفتت الهيئة إلى أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة تنشط نتيجة الهواء الهابط أسفل السحابة، مؤكدة أنه من المتوقع أن تتكون السيول نتيجة تساقط الأمطار على مرتفعات سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية لشمال الصعيد خلال الساعات المقبلة.

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