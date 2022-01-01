الزراعة: التفتيش على 3000 مركز لبيع الأدوية البيطرية في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شنت وزارة الزراعة، حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وشنت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، حملة مكبرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث قامت الحملات بالمرور والتفتيش على 3302 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في جميع المحافظات خلال 2021 وتم رصد 1354 مركزًا مخالفًا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية وأخرى محظورة أو مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات.