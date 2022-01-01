ضرب حتى الموت.. نهاية مأساوية لطالب على يد صديقه بسبب الـ"بلايستيشن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

"البلايستيشن" كانت سببًا في جمع طفلين داخل أحد المحال بمنطقة دار السلام ليمارسًا اللعبة الأشهر بين الأطفال، لكنها انتهت بإزهاق روح أحدهما إثر خلاف دار بينهما على اللعب.

الواقعة ضمن الجرائم غير المنتشرة التي يستقبلها القسم، فالطالب المتهم استل سلاحًا أبيضًا وسدد طعنات لصديقه أرده قتيلًا في الحال، ولا تزال النيابة تتولى التحقيقات مع الطالب بعدما ضبطه الشرطة.

وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه طالب - مقيم بدائرة القسم أثناء تواجدهما داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية كائن بمنطقة سكنهما، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.