شكرا لقرائتكم خبر عن جميع الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت الهيئة القومية للبريد، إجراءات جديدة تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين على مكاتب البريد يومياً، وذلك في إطار اهتمام الهيئة بالتسهيل على المواطنين، ودعم خطط الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا

صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البريد المصري بكل سهولة ويسر، حيث تقرر عمل جميع الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، على أن تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً ويوم السبت ابتداء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك بهدف الحد من تزاحم المواطنين على مكاتب البريد خاصة في فترات صرف المعاشات والمرتبات.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بتلك المنافذ وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت بالإضافة إلى تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال العطلات الرسمية.