شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة بمعهد إعداد القادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، انطلاق فعاليات اليوم الأول من البرنامج التدريبى للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 5 يناير 2022، وجاء ذلك بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات بفتح باب التقدم للترشح لشغل منصب رئيس جامعة حلوان طبقاً للجدول الزمني، وكذلك القرار الوزاري رقم (7029) بتاريخ 27/11/2021، وسوف يتم منح شهادة اجتياز البرنامج التدريبي من المجلس الأعلى للجامعات.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات.

وخلال كلمته تمنى الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة التوفيق لجميع المرشحين، موضحا أن البرنامج التدريبي يتضمن العديد من المحاضرات التى تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير المعرفة بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة ولمواكبة التطور وقاطرة التقدم لتحقيق مُستقبل أفضل، مؤكدا على الدور المهم الذي تقوم به الجامعات المصرية في تنفيذ خطط التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة المصرية.

وتضمنت فعاليات هذا اليوم محاضرة بعنوان فن القيادة الجامعية وحاضر بها الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، وتناولت المحاضرة دور الجامعات المهم وضرورة أن يكون هذا الدور فعال فى المجتمع، حيث أن دور الجامعات محوري وأساسي وكذلك دور البحث العلمي لتحقيق رؤية الدولة 2030، واحتياجات الدولة المصرية وخططها التنموية المستقبلية وهذا يتحقق من خلال خريجى الجامعات وكذلك الباحثين الذين يبحثون فى خطط التنمية فى كافة المناحي، لذا لابد من تخريج خريجين مؤهلين لسوق العمل .

وتحدث عن المثلث الذهبي بمحافظة البحر الأحمر وهو مشروع مصري أعدته الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء بهدف تنمية المنطقة التي تقع بين سفاجا والقصير وقنا، حيث يوجد بهذا المشروع العديد من الإمكانيات والموارد التى تسهم فى توفير فرص عمل كبيرة جدا، ويأتى دور الجامعة فى تنمية الباحثين وخريجى الجامعة فى هذا المشروع من خلال الدراسات البينية والمتعددة التخصصات.

وأوضح أن التعليم هو البداية وضرورة إيمان رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس في تغيير وتطوير المناهج التعليمية وعمل برامج جديدة تواكب المشاريع التنموية المستقبلية، وحث سيادته على ضرورة ربط دور الجامعة بالصناعة.

وأشار نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات إلى أهمية التعاون الدولي، ودور النشر الدولى، وكذلك ناقش الإبداع والابتكار وانشاء كيانات داخل الجامعة للاستفادة من قدرات ومهارات الطلاب، وأيضا وضح سيادته ضرورة التكامل مع الجهات الاخرى والبيئة المحيطة.