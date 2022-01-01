شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد صرف 250 ألف جنيه كدفعة أولى لنقابة قراء القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، اليوم صرف مبلغ (250 ألف جنيه) كدفعة أولى لدعم معاشات نقابة القراء ومحفظى القرآن الكريم ، فى ضوء أربع دفعات متتالية يتم صرفها على مدار العام.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وإكرام حفظته، لافتة إلى أنه بذلك يكون إجمالى المبلغ المخصص لدعم معاشات نقابة القراء لهذا العام 2022م مليون جنيه.

وفى سياق متصل اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد (9) واعظات متطوعات جديدات، وهن:

1. إيناس صلاح الدين عبده الإسكندرية

2. سهام يونس أحمد الإسكندرية

3. مها أحمد صادق الأجهورى الإسكندرية

4. هويدا رجب محمد الشرنوبى الإسكندرية

5. منال أحمد محمد السيد الإسكندرية

6. جمالات صابر مهران حسنين الإسكندرية

7. ميرفت ياسين حسيب ياسين الإسكندرية

8. عبير إسماعيل على سالم الإسكندرية

9. إسراء محمد عبد العزيز محمد كفر الشيخ