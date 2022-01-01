الكاتبة دينا شرف الدين مستشارا إعلاميا للهيئة العالمية العليا للسادة الأشراف للعام الثانى

ومن جانبها عبرت الكاتبة الصحفية دينا شرف الدين، عن سعادتها لتجديد الثقة بها مستشارا إعلاميا للهيئة العليا للسادة الأشراف للعام الثانى على التوالي، مؤكدة أن ستبذل قصارى جهدها فى عملها بالهيئة.

محمد يوسف

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