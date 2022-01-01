شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمتابعة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن تقرير غرفة العمليات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس، أشار إلى تعطل الدراسة اليوم السبت فى محافظات: "الغربية وكفر الشيخ والدقهلية والإسكندرية"، ويتم اليوم استكمال رفع تراكمات مياه الأمطار فى محافظات بنى سويف وكفر الشيخ والدقهلية والقليوبية والسويس ودمياط والتى شهدت مساء أمس سقوط أمطار غزيرة .

وأشار التقرير إلى انقطاع الكهرباء أمس على مركز ومدينة سقارة بسبب سقوط بعض أسلاك كهرباء الجهد المتوسط، وتم إصلاحها الساعة 9 مساء أمس، كما تعرضت محطة المياه الرئيسية بأشمنت بمركز ناصر بنى سويف إلى انقطاع الكهرباء وتم الإصلاح.

وأكد شعراوى، استمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

كما وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، مشددا على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.