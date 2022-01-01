رئيس الوزراء يتابع مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ملفات العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بالمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتقديم التهنئة للمهندس عبدالصادق الشوربجي ولجموع الصحفيين بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنياً أن يشهد هذا العام المزيد من التقدم والازدهار للمؤسسات الصحفية العريقة.

وأكد رئيس الوزراء على دور الصحافة المحوري في نشر الوعي والثقافة بين أبناء الشعب المصري، من خلال إتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى، ودحض الشائعات، ونقل صورة حقيقية لما يتم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات تنموية وخدمية، فضلا عن دورها في نقل نبض الشعب وجماهير القراء للمسؤولين، عبر مقالات وآراء الكتاب والصحفيين الكبار.

من جانبه، نقل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة تهنئة جموع الصحفيين للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، مشيرا إلى تقدير جموع الصحفيين لكافة الجهود المبذولة من قبل الرئيس السيسي لدعمهم ودعم تطوير المؤسسات الصحفية القومية.

واستعرض المهندس عبدالصادق الشوربجي الموقف المالي للمؤسسات الصحفية القومية والجهود المبذولة لضبط الإنفاق وحوكمة الإجراءات سعيا لتخفيض الخسائر رغم وجود العديد من التحديات وعلى رأسها ما يتعلق بجائحة فيروس كورونا وتداعياتها.

وتناول المهندس عبدالصادق الشوربجي جهود تطوير المحتوى الصحفي في الصحف القومية وتطوير مواقعها الإلكترونية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لدعم المحتوى في الصحف القومية تضم عددا من رموز المهنة لتمد هذه الصحف بمعلومات وإحصاءات موثقة خاصة عن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة والتي من أهمها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه يتم العمل على زيادة الموارد الاستثمارية للمؤسسات الصحفية القومية وذلك بهدف تحقيق المستهدف من تنفيذ برامج التدريب والميكنة ومواكبة أحدث ما وصل إليه العالم في الصحافة الورقية، منوها بالجهود المبذولة فيما يتعلق بالاهتمام بالأصول الثابتة المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية والعمل على تعظيم الاستفادة منها.