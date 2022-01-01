حياة كريمة.. ننشر نسب تنفيذ مشروعات مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الصفحة الرسمية لمبادرة حياة كريمة عبر فيسبوك، نسب الإنجاز في المشروعات التي يتم تنفيذها في مركز القنطرة شرق، قرية جلبانة بمحافظة الإسماعيلية.
وجاءت نسب التنفيذ على النحو التالي:
- جار إنهاء أعمال الإنشاءات والتشطيبات بمجمع الخدمات الحكومية حيث وصلت نسبة التنفيذ لـ 88%.
- إنشاء مجمع خدمات زراعية: نسبة التنفيذ 67%.
- رفع كفاءة نقطة الإسعاف بالقرية: نسبة التنفيذ 99.5%.
- إنشاء مركز الشباب: نسبة التنفيذ 98%.
- كوبري جلبانة (مصرف بالوظة ك 3.30): نسبة التنفيذ 14%.
- كوبري جلبانة (تل الحبوة 10.15): نسبة التنفيذ 27%.
- مركز تنمية الأسرة والطفولة: نسبة التنفيذ 3%.