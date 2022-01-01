هيئة المساحة تعلن أول أيام شهر جمادي الآخر فلكيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس طارق جودة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الخرائط بهيئة المساحة، أنه طبقا للحسابات الفلكية التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022، هو أول أيام شهر جمادي الآخر من عام ١٤٤٣ هجرية.

وقال جودة، في بيان، اليوم السبت، إن نتيجة الحساب الفلكي لرؤية شهر جمادي الأخر 1443 هجرية ضمن أعمال الهيئة التي ينظمها قرار إنشاؤها والخاصة بمسئوليتها في إجراء الحسابات الفلكية لرؤية الشهور العربية ومواقيت الصلاة.

وتابع: "طبقا لنتائج الحسابات الفلكية فإن هلال شهر جمادى الآخر لعام 1443 هجرية سيولد فلكيا يوم الأحد 29 من شهر جمادى الأول عام 1443 هجرية الموافق 2022/1/2 في تمام الساعة 20 والدقيقة 35 بتوقيت جمهورية مصر العربية، وإن هلال الشهر الجديد سيولد بعد غروب شمس يوم الرؤية يوم الأحد 29 من جمادى الآخر عام 1443 هجرية وعليه يكون يوم الاثنين الموافق 2022/1/3 هو المتمم لشهر جمادي الأول 1443 فلكيا ويكون يوم الثلاثاء الموافق 2022/1/4

هو أول أيام شهر جمادي الآخر 1443 فلكيا.

وتابع: ونظرا لأن الحساب الفلكي في تحديد بدايات الشهور الهجرية يمثل عاملا مساعدا للجان الراصدة للأهلة حتى يتحقق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لرؤية هلال شهر رمضان "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " وتقوم اللجان المنتشرة في المحافظات السبعة بإبلاغ نتائج الرؤية بعد نهاية الوقت المناسب للرؤية والتي تبنى عليها دار الإفتاء المصرية نتيجة إعلان رؤية هلال أول شهر جمادى الآخر 1443، جهود مشتركة بين عدة جهات لرصد الأهلة لإثبات الشهور القمرية ومن ضمنها هلال شهر جمادى آخر من بينها الهيئة المصرية العامة للمساحة ودار الإفتاء المصرية والمعهد القومي للبحوث الفلكية والأزهر والأوقاف.​