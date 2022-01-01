الداخلية: ضبط 76 سلاح و211 قضية مخدرات وتنفيذ 52 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 76 قطعة سلاح ناري، و211 قضية مخدرات، وتنفيذ 52346 حكم قضائي متنوع.

كما أثمرت الجهود عن ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 4 متهمين، وارتكبوا 22 حادث متنوعة، وضبط 211 قضية مخدرات بإجمالي عدد 236 متهمًا، وضبط 38 متهما هاربا، وضبط 8 متهمين في أعمال بلطجة، وضبط 281 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 7 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها، وضبط 25172 مخالفة مرورية متنوعة، تم فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.