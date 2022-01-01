ضبط شخصان كونا تشكيلاً عصابياً لسرقة الدراجات النارية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصان بأسيوط كونا تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية مُتخذان من دائرة قسم شرطة أبوتيج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 6 وقائع بدوائر (مركزي شرطة "منفلوط ، ساحل سليم" - قسمي شرطة "أول أسيوط، أبوتيج"- مركز شرطة طما بسوهاج- مركز شرطة ملوى بالمنيا).

وبإرشادهم تم ضبط المسروقات 6 دراجات نارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.