"ولادنا في التراب وهو نايم".. كواليس 90 دقيقة في محاكمة كريم الهواري (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

على مدار ساعة ونصف، نظرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة كريم الهواري المتهم في حادث الشيخ زايد، الذي أسفر عن وفاة 4 طلاب.

ويرصد "الخليج 365" كواليس الجلسة في التقرير التالي..

المتهم يصل المحكمة بسيارة إسعاف

وصل المتهم كريم الهواري إلى المحكمة المنعقدة بـ"الكيلو 10 ونص" داخل سيارة إسعاف وجرى نقله لقاعة المحاكمة في حراسة مشددة.

كما حضر بعض أهالي المجني عليهم في حادث الشيخ زايد لحضور الجلسة.

مليون جنيه تعويض مدني

ادعت هيئة الدفاع عن 4 طلاب ضحايا بحادث الشيخ زايد بمليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت أمام محكمة جنايات الجيزة، بجلسة اليوم السبت، في أولى جلسات محاكمة المتهم المُتسبب في الحادث كريم الهواري.

وقال عضو بهيئة الدفاع لمصراوي، إن الادعاء المدني المؤقت ليس طلبًا للتعويض، لكنه إجراء يُمكن الدفاع من الحضور والمرافعة عن المجني عليهم، ويمنحهم لاحقًا الحق في الطعن بالنقض على الحُكم الصادر.

كما طالب الدفاع خلال الجلسة بمساواة المتهم ببقية المساجين، بنقله إلى مستشفى السجن للعلاج.

المتهم: "جم قدامي فخبطهم"

اعترف المتهم كريم الهواري أمام المحكمة بالاصطدام بسيارة الضحايا الأربعة، قائلًا: "جم قدامي فخبطتهم"، نافيًا تعاطيه المواد المخدرة أو حيازتها، بحسب دفاع الضحايا الذي حضر الجلسة.

أهالي الضحايا: "ولادنا في التراب وهو نايم"

أمام المحكمة، كان الغضب مسيطرًا على أهالي الضحايا الأربعة، فقالت إحداهن "ولادنا نايمين في التراب وهو نايم على السرير".

وانتقدت إحداهن في فيديو لمصراوي - تحفظ الخليج 365 على نشره لما ورد به من ألفاظ مسيئة - طلب دفاع المتهم نقله من مستشفى السجن إلى مستشفى خاص، وهو ما قابلته المحكمة بالرفض بنهاية الجلسة.

الجلسة المقبلة 5 فبراير

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، محاكمة المتهم كريم الهواري المتسبب في حادث الشيخ زايد لجلسة 5 فبراير المقبل، لسداد رسوم الادعاء المدني، مع استمرار حبس المتهم.

كان المستشار النائب العام أمر بإحالة المتهم كريم الهواري -نجل رجل الأعمال- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات.

وأسندت النيابة للهواري ارتكاب جريمة القتل الخطأ التي نشأت عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وتضمنت الأدلة ما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

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