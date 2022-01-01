وفاة الطالب ضحية الصعق بعمود إنارة في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

توفي الطالب محمد، الذي تعرض للصعق بالكهرباء من عمود إنارة بمدينة حلوان، بسبب الأمطار، بعد دخوله غرفة العناية المركز بعدة ساعات نتيجة تعرضه لصعقة كهربية شديدة.

وردت إشارة من مستشفى النصر، لقسم شرطة حلوان، باستقبال طفل يدعي "محمد. أ"، 16 سنة، طالب ومقيم عرب الوالدة، مصاب بصعقه كهربائية.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة الطفل بصعقة كهربائية نتيجة ملامسة عمود إنارة، بسبب هطول الامطار، وتوفي عقب ذلك داخل المستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الضحية عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثمان.