شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام 2022.. البالونات الطائرة تحلق بالسائحين فوق معابد الكرنك والأقصر (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع أول أيام العام الجديد 2022، واحتفالات رأس السنة 2022.. وشهدت سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، تحليق رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية مع تحسن فى حالة الطقس وسطوع للشمس بصورة مميزة منذ الصباح الباكر، وخرجت الرحلات فى السماء وعلى متنها عشرات السائحين فى 16 شركة بالون مختلفة بالمحافظة، حيث وصلت البالونات لـ40 بالونا طائرا، أقلت عشرات السائحين على متنها.

وفى هذا الصدد، شهدت أرض مطار البالون الطائر بالأقصر، اليوم السبت، إصدار قرار من ملاح الشركة المصرية للطائرات بالتحليق فى سماء المحافظة، حيث قام طيارو البالون بإطلاق أكثر من بالونة اختبار للطقس وتبين لهم أن حركة الطقس والرياح جيدة للغاية ومناسبة للإقلاع، وعلي الفور صدر القرار من ملاح الشركة بانطلاق الرحلات بالسماء بصورة طبيعية، وتزينت سماء المدينة اليوم برحلات البالون من مختلف الشركات الـ16 العاملة بغرب الأقصر، حيث إن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة فى العالم حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع به من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة.

ويقول أحمد عبود ممثل شركات البالون الطائر، إن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة فى العالم، والأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما حدا لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا فى ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، وتعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم، ومصر حالياً رقم 4 بين دول العالم فى مجال البالون، وتأمل وزارة الطيران المدنى أن يتم تخطى الدول التى تسبقها بهذا المجال خلال الفترة المقبلة لتكون مصر رقم واحد، حيث أن السائح فى الأقصر يجد لوحة فنية غير موجودة بدول العالم، فيوجد فى الأقصر النيل والشمس والخضرة والآثار شرق وغرب وصحراء ومشاهد طبيعية لا يجدها فى دول آخرى.



أحد البالونات فوق معابد الكرنك



البالونات الطائرة أعلى منازل الأقصر



البالونات الطائرة تحلق فوق معابد الكرنك



تحليق البالونات الطائرة



البالونات الطائرة فى سماء الأقصر