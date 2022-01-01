شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تكليف دفعة 98 من خريجى الجامعات والمعاهد دور ثان لأداء الخدمة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف الدفعة 98 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 1/2/2022.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه يتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2021، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى تضمين من يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، وأيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دورثان لعام 2021.

وأكدت القباج، أنه يجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم وذلك اعتبارًا من 2/1/2022.

والخدمة العامة هي إحدي آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى تنشئة الشباب على خدمة الوطن، ومشاركتهم ودمجهم في خدمة المجتمع، وتنمية مداركهم وخبراتهم بالقضايا المجتمعية والاقتصادية والاهتمام بموضوعات التنمية بشكل عام، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.

وتشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية مثل التعليم والصحة والعدل، والعمل الاجتماعي، والاستثمار، وتنمية الشباب، وخدمات النقل والبنوك، وغيرها من مهام التكليف.

وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة في الجهاز الإداري للدولة من خلال عدد من البرامج والمشروعات التنموية مثل مبادرة "حياة كريمة" وبرامج وعي وفرصة وتكافل وكرامة والمشروطية الصحية و2 كفاية وأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى الأسر المنتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية والنيابة الإدارية والنيابة العامة وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية وأنشطة بنك ناصر، والمجالات الأخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.