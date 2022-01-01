الطقس لحظة بلحظة.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تطورات حالة الطقس خلال الساعات القادمة.

ومن المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من شمال الصعيد (مصر الوسطى) وسيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كانت أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، صباح السبت، عن وصول المنخفض الجوي إلى الأرض وزيادة قيم الضغط بداخله.

وأدى ذلك إلى انخفاض نسبة الرطوبة المتدفقة من البحر المتوسط والتي ينتج عنها تراجع فرص سقوط الأمطار على الدلتا والقاهرة بشكل كبير.

وتابعت الهيئة: تستمر فرص سقوط الأمطار على شمال الصعيد وسيناء تكون متوسطة الشدة خلال اليوم.

وأكدت الهيئة على أن تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة مستمر على سيناء، تبعا لحركة المنخفض لتؤثر على شرق البلاد وسيناء بأكملها حيث تتساقط الأمطار تكون متفاوتة الشدة وتصل إلى غزيرة على بعض المناطق خلال ساعات الليل.

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