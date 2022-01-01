الطقس.. خريطة بأماكن الأمطار والصقيع ونصائح من الأرصاد للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت اليوم السبت في الهدوء، حيث وصلت إلى ذروتها أمس الجمعة.

وأضاف شاهين، في تصريحات تلفزيونية، أنه تستمر فرص سقوط الأمطار على مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء وهي أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وتابع الدكتور محمود شاهين: تنخفض درجات الحرارة على أغلب المناطق وتصل لحد الصقيع على سيناء.

وقدم مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بنزلات البرد، قائلا: "ارتدوا الملابس الثقيلة، مع توخي الحذر عن النزول للشوارع، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وقت سقوط الأمطار.

وتتعرض البلاد لموجة تقلبات جوية وحالة من الاضطراب في الأجواء بدأت الخميس الماضي وتستمر حتى غدا الأحد.

وتنشط حركة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، كما توجد أمطار متفاوتة الشدة تصل حد الغزيرة والسيول فضلا عن انخفاض درجات الحرارة ليلًا.