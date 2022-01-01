بـ938 لفافة حشيش.. سقوط شخصين في قبضة أمن القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الشروق، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما وعثر بداخلها على (عدد 938 لفافة من مخدر الحشيش وزنت 93,800 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير مشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة .