تعويض مدني مليون جنيه.. كواليس محاكمة كريم الهواري المتهم بحادث الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

ادعت هيئة الدفاع عن 4 طلاب ضحايا بحادث الشيخ زايد بمليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت أمام محكمة جنايات الجيزة، بجلسة اليوم السبت، في أولى جلسات محاكمة المتهم المُتسبب في الحادث كريم الهواري.

وقال عضو بهيئة الدفاع لمصراوي، إن الادعاء المدني المؤقت ليس طلبًا للتعويض، لكنه إجراء يُمكن الدفاع من الحضور والمرافعة عن المجني عليهم، ويمنحهم لاحقًا الحق في الطعن بالنقض على الحُكم الصادر.

كما طالب الدفاع خلال الجلسة بمساواة المتهم ببقية المساجين، بنقله إلى مستشفى السجن للعلاج.

ووصل إلى المحكمة المنعقدة بالكيلو 10 ونص، بعض أهالي المجني عليهم في حادث الشيخ زايد، وكذلك المتهم وصل بسيارة إسعاف وجرى نقله للقاعة على "ترولي".

كان المستشار النائب العام أمر بإحالة المتهم كريم الهواري -نجل رجل الأعمال- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات.

وأسندت النيابة للهواري ارتكاب جريمة القتل الخطأ التي نشأت عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وتضمنت الأدلة ما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.