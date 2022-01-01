شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ 85 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بأكتوبر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، المشروعات التي تم وجارى تنفيذها بمدينة أكتوبر الجديدة حتى عام 2021، مشيراً إلى أن مدينة أكتوبر الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذها منذ عام 2017 داخل إقليم محافظة الجيزة، ويشمل المخطط العام للمدينة كافة الأنشطة والاستخدامات حيث يضم مناطق (سكنية – خدمية – صناعية – سياحية و ترفيهية - تعليمية).

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه بالنسبة لقطاع الإسكان بمدينة أكتوبر الجديدة حتى 2021، تم وجارى تنفيذ أكثر من 85 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين إسكان محدودي ومتوسطي الدخل بمساحات تتراوح بين ( 75م2 - 90م2 - 108م2 – 115م2 - 117م2) للوحدة بالمناطق المختلفة بالمدينة بتكلفة تجاوزت 15 مليار جنيه.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 47 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، كما تم تسليم حوالي 28 ألف وحدة سكنية للحاجزين حتى الآن، بجانب الانتهاء من تنفيذ 177 عمارة سكنية تضم 4236 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل نموذج " سكن مصر " يتخللها 36 وحدة إدارية و 12 وحدة تجارية لتوفير الخدمات للحاجزين بالمشروع.

وفيما يخص المشروعات الخدمية حتى 2021، أضاف رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 13 مدرسة ما بين تعليم أساسي وثانوي بالقطاعات المختلفة، ومنها منطقة الـ800 فدان والمنطقة السادسة ابني بيتك، بالإضافة لمدرسة سكن مصر، وتم تشغيل 7 مدارس منها، وجارى تنفيذ 3 مدارس أخرى وتشمل: مدرسة بقطاع د بمنطقة الـ800 فدان ومدرستين بمشروع إسكان غرب المطار.

وأشار رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 5 ملاعب رياضية بمناطق مختلفة، ومركز شباب ابني بيتك 6، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مركز شباب قطاع د بمنطقة الـ800 فدان على مساحة 15 ألف متر مربع، ويضم 3 ملاعب خماسية وحمامي سباحة ومبنى اجتماعيا، كما تم الانتهاء من تنفيذ المجمع الشرطي بالمدينة ويضم ( مبنى قسم الشرطة - مبنى الحماية المدنية - مبنى السجل المدنى )، وجارٍ التنسيق لتسليمه للجهات المعنية.

كما أكد رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 حضانات وتسليمهم لوزارة التضامن الاجتماعي والتي قامت بدورها بتشغيل حضانة قطاع أ وحضانة قطاع د بمنطقة الـ800 فدان، وجارٍ تنفيذ 4 حضانات أخرى بمناطق المدينة المختلفة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 5 وحدات صحية، وتم تجهيز وتأثيث وحدة صحية بقطاع أ بمنطقة الـ800 فدان، وجارٍ تنفيذ وحدتين صحيتين بمشروع إسكان غرب المطار.

ونوه رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 4 أسواق تجارية، وجارى تنفيذ 5 أسواق تجارية أخرى، كما تم التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير منافذ بيع أمان بمنطقة الـ800 فدان وابني بيتك 6 تيسيراً على المواطنين ودعماً للأسواق التجارية التي تم تنفيذها، بجانب تسليم مقر لهيئة البريد جارٍ به الأعمال النهائية تمهيداً لافتتاحه، كما تم تسليم مقر للشهر العقاري، وتوفير وتسليم مقر لهيئة الإسعاف المصرية والتي وفرت السيارات المجهزة بالمدينة، وكذا توفير أتوبيسات نقل جماعي بالتنسيق مع شركة " مواصلات مصر " لربط المناطق المختلفة بالمدينة بمحافظة الجيزة وجامعة القاهرة، كما تم توفير خط للنقل الداخلي يشمل عدد أتوبيسات، بجانب توفير أكثر من 66 سيارة ميكروباص وخط تابع لشركة خاصة دعماً لمنظومة المواصلات بالمدينة.

وقال رئيس الجهاز: أما عن محوري الطرق والمرافق، فتم الانتهاء من كامل شبكة مرافق ( مياه - صرف - كهرباء - غاز - اتصالات ) بمشروع عمارات منخفضي الدخل بمبادرة الرئيس سكن لكل المصريين بمنطقة الـ800 فدان، كما تم الانتهاء من شبكة المرافق بالكامل ( مياه - صرف - كهرباء - ري - غاز - اتصالات ) بمنطقة سكن مصر، وجارٍ العمل في تنفيذ شبكة الطرق والمرافق بموقع الـ1000 فدان وموقع الـ1800 فدان لقطع الأراضي المميزة، والبدء في التسليم المرحلي لقطع الأراضي بهذين الموقعين، وجارٍ العمل في ترفيق المرحلة العاجلة للمنطقة الصناعية بمساحة 1600 فدان.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطة رافع الصرف الصحي وخط الطرد لخدمة مشروعات وحدات منخفضي الدخل والإسكان المتوسط " سكن مصر " بمنطقة الـ800 فدان، بجانب الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطة رافع المياه والخزان بمنطقة الـ800 فدان، ورصف طريق شرق الواحة بطول 3.4 كيلو متر بتكلفة حوالى 68 مليون جنيه، مضيفاً أنه تم الانتهاء من شبكة طرق مشروع سكن مصر بالكامل بطول 5.5 كم، وجارٍ تنفيذ ورصف طريق شمال المطار بطول 22 كم ليكون شريانا لتنمية مناطق المدينة المختلفة سواء مناطق قطع الأراضي السكنية أو مشروعات سكن كل المصريين أو المناطق الصناعية واللوجيستية، وكذا رفع كفاءة طرق المنطقة السادسة، ابني بيتك.

وقال: فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية بالمدينة، تم تخصيص أكتر من 60 قطعة أرض بمساحات مختلفة وأنشطة صناعية متنوعة بحصيلة استثمارية بلغت ملياري جنيه، كما تم تسليم مساحة حوالي 69 فدانا بالمنطقة الصناعية لمركز بحوث وتطوير الفلزات بوزارة التعليم العالي لإعداد مركز بحوث وتطوير فلزات ومعادن، وبعض المصانع، لافتاً إلى أنه جار تنفيذ مجتمع عمراني متكامل بالشراكة بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة بالم هيلز باسم مشروع ( بادية أكتوبر ) على مساحة 3 آلاف فدان.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم زراعة وتشجير المسطحات الخضراء المخططة بالمدينة بالإضافة إلى أنه تم تشجير الطرق والمحاور الرئيسية بمنطقتي الـ800 فدان ومنطقة مشروع سكن مصر والتي شملت زراعة ما يقرب من 350 ألف متر مسطح مساحات خضراء، بالإضافة لزراعة نحو 20 ألف شجرة.