شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 10 ملايين تلميذ استفادوا من التغذية المدرسية خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى تقرير رسمى لها إحصائيات الطلبة المستفيدين من وجبات التغذية المدرسية خلال العام 2020،2021.

وأوضحت الوزارة أن عدد الأطفال المستفيدين بالتغذية المدرسية سنويا بمرحلة رياض الأطفال 941611 طفل، بإجمالى 8971 مدرسة، كما وصل عدد التلاميذ المستفيدين بالتغذية المدرسية بمرحلة التعليم الابتدائي 10732948 تلميذا، بإجمالى 16059 مدرسة بمرحلة التعليم الابتدائي ، كما وصل عدد الطلاب المستفيدين بالتغذية سنويا بمرحلة التعليم الاعدادي 246130 طالب فى 1033 مدرسة.

وأشارت الوزارة فى تقرير حصاد التعليم للعام 2020،2021، إلى أن الطلاب المستفيدين بالتغذية بمرحلة التعليم الثانوي 28301 طالبا، فى 44 مدرسة، كما وصل عدد الطلاب المستفيدين بالتغذية بمرحلة التعليم الثانوي الفني 103027 طالبا، فى 124 مدرسة، بينما وصل عدد الطلاب المستفيدين من التغذية في مدارس التربية الخاصة 37690 طالب فى 519 مدرسة، كما استفاد 131151 طالبا من التغذية في 4457 مدرسى بالتعليم المجتمعى.