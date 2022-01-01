هدية من الصحة للمصريين خلال أول 10 أيام من شهر يناير 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 50 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بدءًا من اليوم السبت وحتى يوم 10 يناير الجاري بجميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مشيرا إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية ونساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وصيدلية متنقلة.

وأضاف عبدالغفار أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية اليوم وغدا بمناطق "غياضة الشرقية" بمركز ببا محافظة بني سويف، "الكيمان" مركز إسنا محافظة الأقصر، "ميت مسعود" مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، "الديابات" مركز أخميم محافظة سوهاج، و"لاصيفر البلد" مركز دسوق محافظة كفرالشيخ، إضافة إلى قافلتين طبيتين أخريين سيتم إطلاقهما غدا وبعد غد بمنطقتي "جبل الزلط" مركز كوم إمبو محافظة أسوان، و"الغيط الصعيدي" مركز وسط محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

من جانبه، قال الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، إنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومي 3 و4 يناير، في مناطق جلالة مركز الضبعة محافظة مطروح، ‏الوحدة الصحية بكفرالشيخ عطية مركز ‏التل الكبير محافظة الإسماعيلية، ‏قمحة مركز ‏الدلنجات محافظة البحيرة، ‏الزهيري مركز ‏بني عبيد محافظة ‏الدقهلية، ‏نواي مركز ‏ملوي محافظة‏ المنيا، و‏مركز طبي عزبة النصر بحي البساتين محافظة ‏القاهرة، وسيتم إطلاق 6 قوافل أخرى يومي 4 و5 من الشهر نفسه في مناطق الصغير مركز القناطر محافظة القليوبية، البلابيش بحري مركز دار السلام محافظة سوهاج، قزمان مركز قلين محافظة كفر الشيخ، أبو كريم مركز ديروط محافظة أسيوط، القبابات حي أطفيح محافظة الجيزة، وابيس 1 مركز شرق محافظة الإسكندرية.

وأضاف أنه سيتم إطلاق 10 قوافل طبية أخرى يومي 5 و6 يناير في مناطق الجراولة محافظة مطروح، العبيدية مركز فارسكور محافظة دمياط، المركز الحضرى مركز أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، الكرور محافظة اسوان، كفر زين الدين مركز قويسنا محافظة المنوفية، بويط مركز الرحمانية محافظة البحيرة، براوة مركز إهناسيا محافظة بني سويف، حاجر خزام مركز قوص محافظة قنا، مركز طبي الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، وشنراق مركز السنطة محافظة الغربية، إضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين أخريين يومي 6 و7 يناير في منطقتي البشندي مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، وسعود مركز ‏الحسينية محافظة الشرقية.

وأشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية، إلى إطلاق 5 قوافل طبية بمناطق ميت يعيش مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، ناهيا مركز كرداسة محافظة الجيزة، غيط النصاري مركز دمياط محافظة دمياط، ووادي تال - وادي غرندل مركز أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، وشرشابة مركز زفتى محافظة الغربية، وذلك يومي 7 و8 يناير، وسيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومي 8 و9 من الشهر نفسه في مناطق قرقشندة مركز طوخ محافظة القليوبية، عين عيش مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، الزهيري محافظة الفيوم، أولاد الشيخ مركز دار السلام محافظة سوهاج، وأمشول مركز ديروط محافظة أسيوط.

وقالت الصادق إنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 9 و10 يناير بمنطقتي القفطية مركز دراو محافظة أسوان، وكرموز مركز غرب محافظة الإسكندرية، و7 قوافل طبية أخرى بمناطق وحدة طوسون محافظة الإسماعيلية، ‏برمكيم مركز ‏ديرب نجم محافظة الشرقية، ‏لقانة مركز شبراخيت محافظة البحيرة، ‏ميت دمسيس مركز أجا محافظة الدقهلية، ‏داقوف مركز ‏سمالوط محافظة المنيا، مركز طبي السلام ثانى بحي ‏السلام أول محافظة ‏القاهرة، وبدخلو مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، يومي 10 و11 يناير.

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