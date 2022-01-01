بالأسماء.. القائمة الكاملة للفائزين في انتخابات اتحاد الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انتهت عملية فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي لاتحاد كتاب مصر والتي انطلقت فعالياتها صباح أمس الجمعة.

وينشر الخليج 365 قائمة بأسماء الفائزين حسب الأصوات، وذلك على النحو التالي:

- علاء عبدالهادي 214 صوتا.

- مختار عيسى 194 صوتيا.

- زينهم بدوي 191 صوتا.

- السيد حسن 188 صوتا.

- نجوى عبدالعال 178 صوتا.

- بسيم عبدالعظيم 176 صوتا.

- علا بركات 169 صوتا.

- أحمد إبراهيم جاد 150 صوتا.

- رانيا أبوالعينين 148 صوتا.

- سعيد شحاته 148 صوتا.

- أحمد سويلم 144 صوتا.

- زينب العسال 144 صوتا.

- شريف الجيار 139 صوتا.

- إبراهيم علي 135 صوتا.

- هشام الدشناوي 134 صوتا.

ومن المقرر عقد اجتماع يوم الأحد المقبل سيتم خلاله اختيار أعضاء مكتب الاتحاد.

وبدأت الانتخابات بمقر اتحاد كتاب مصر في الزمالك في الساعة التاسعة صباحا فيما جرت عمليات الفرز عقب انتهاء تصويت الناخبين.

ويعد اتحاد كتاب مصر من أهم المؤسسات الثقافية المصرية ويقع مقره في شارع حسن صبري بمنطقة الزمالك بالقاهرة ويضم نخبة المبدعين المصريين.

وقد أسسه الأديب يوسف السباعي في السبعينيات وضم نخبة المبدعين ومنهم أديب نوبل نجيب محفوظ والكاتب محمد عبدالحليم عبدالله والكاتب إحسان عبدالقدوس والشاعر أحمد رامي والناقد رجاء النقاش والكاتب ثروت أباظة والكاتب فكري أباظة والكاتب أحمد علي باكثير والكاتب عبدالحميد جودة السحار والكاتب أمين يوسف غراب وغيرهم من كبار الكتاب.

وقد ترأس الاتحاد من قبل عدد من الأدباء الكبار بينهم توفيق الحكيم، ويوسف السباعي، وثروت أباظة، ومحمد سلماوي، بينما يرأسه في الوقت الحالي الشاعر علاء عبدالهادي.

ومن أبرز أعضاء اتحاد الكتاب على مدار تاريخه الكتاب والأدباء: أحمد عبدالمعطي حجازي، وفاروق شوشة، وجمال الغيطاني، ومحمد عفيفي مطر، ومحمد جبريل، وبهاء طاهر، ويوسف القعيد، وخيري شلبي، ومحمد البساطي.