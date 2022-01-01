البابا تواضروس يترأس صلوات ليلة رأس السنة الميلادية بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الآن، صلوات ليلة رأس السنة الميلادية، وذلك بالكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية بحضور عدد من أحبار الكنيسة.

يأتي هذا في إطار احتفال الكنيسة بالعام الميلادي الجديد، حيث تقيم الكنائس صلوات لاستقبال العام الجديد وسط إجراءات احترازية مشددة.

وهنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، المصريين بمناسبة العام الميلادي الجديد 2022 متمنيًا لمصر وللعالم والكنيسة أيامًا سعيدة مباركة، وكذلك لكل بيت وكل إنسان، معربًا عن رجائه بأن تكون السنة الجديدة سنة مبروكة وأن تكون يد الله حاضرة فيها.

وأكد قداسته على ضرورة الاهتمام بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في ظل سرعة انتشار الفيروس، مشيرًا إلى قرار الدولة بعدم دخول الجهات الحكومية إلا للحاصلين على اللقاح، داعيًا إلى الانتباه والالتزام بالإجراءات الاحترازية لاسيما وأن كورونا يتحور بشكل مستمر والعالم كله يعاني منه، لافتا إلى أن الله دبر أن يصل العلماء إلى اللقاحات المضادة للفيروس وهذه نعمة كبرى.

وعن قداس عيد الميلاد والذي سيصليه قداسته في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، قال قداسة البابا: سنُصلي قداس عيد الميلاد المجيد كما هو مُعتاد في كاتدرائية ميلاد المسيح وفي الكنائس كلها، ولكن مع الاحتراس الكامل وكل الإجراءات الاحترازية سنتبعها، وسنبدأ القداس الساعة السابعة مساءً، كل سنة وأنتم طيبون وربنا يحفظكم ويبارك في حياتكم ويُعطينا دائمًا عامًا سعيدًا لحياتنا جميعًا.

كانت قد أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، شروط حضور قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، والذي يرأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، وذلك لمن يرغب في المشاركة من أبناء الكنيسة.

وأوضحت الكنيسة أنه على الراغبين في حصور قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح من أبناء الكنيسة تسجيل أسمائهم كل واحد في الكنيسة التابع لها بحد أقصى يوم السبت 1 يناير 2022 ليتسنى تجهيز الدعوات الخاصة بهم وتسليمها لهم في كنائسهم في أقرب وقت.​