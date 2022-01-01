بالأسعار الجديدة.. التموين تبدأ صرف مقررات التموينية لشهر يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تبدأ منافذ صرف السلع التموينية في صرف مقررات شهر يناير، بعد قليل من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية من خلال بدالي التموين وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، بواقع 50 جنيهًا لكل فرد على البطاقة حتى 4 أفراد و25 جنيهًا بداية من الفرد الخامس.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المنافذ استلمت استعاضات الربع الأول من يناير، مشيرًا إلى أن الوزارة والمديريات ستوجه حملات على منافذ الصرف والمخابز السبت.

كما أشار إلى أن كل مخبز لدية رصيد استراتيجي من الدقيق لمدة لـ3 أيام، مشددًا على أن الوزير وجّه مديري المديريات بتسيير حملات على المخابز وكذلك منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من التزامها بصرف كافة احتياجات المواطن على بطاقة الدعم.

يأتي ذلك بعد قرار الوزير برفع أسعار 7 سلع تموينة من بينها السكر بواقع جنيهات ليباع بـ10.5 جنيه للكيلو بدلًا من 8.5 جنيه كما تم رفع أسعار الجبنة والعدس وخفض سعر الفول.

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