بدء سداد أقساط الإسكان المتوسط بالبريد.. ومهلة شهر بدون غرامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء التعامل عن ملفات الحاجزين بشقق سكن لكل المصريين 2 والتي تم التقديم لها يوم الأحد 8 أغسطس الماضي ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة تصل إلى 30 عاماً.

ونتيجة لبدء التعامل على الملفات وظهور النتيجة، أصبح يوجد حاجزين مقبولين في التقديم وآخرين مرفوضين وتم السماح لهم بتقديم طلبات تظلم على النتجية، ويوضح الخليج 365 على النحو التالي الخطوات المتبقية للحصول على شقة، وطريقة التعامل إذا كان الحاجز من المرفوضين أو المقبولين.

المقبولين بشقق سكن لكل المصريين 2:

يمكن للحاجزين بمشروع سكن لكل المصريين (2)، للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة – و3 غرف وصالة) للمواطنين مُنخفضي الدخل، أو الوحدات المخصصة لمتوسطي الدخل تسليم بعد 3 سنوات التعرف على نتيجة الفرز من خلال الرابط التالي: أضغط هنا

إذا كان المتقدم من المقبولين، سيدخل في المرحلة التالية وهي الاستعلام الميداني، للوحدات الجاهزة للتسليم، أما الوحدات التي سيتم تسليمها بعد 3 سنوات ستبدأ عمليات سداد الاقساط الربع سنوية، حيث تم إرسال رسائل نصية لهم لتوجيههم نحو سداد الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقاً للمنصوص عليه بكراسة الشروط، بواقع 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ وقدرها 3 سنوات.

ويبدأ سداد الدفعة الأولى في اليوم، الأول من يناير 2022 وبفترة سماح شهر من تاريخ الاستحقاق، وفي حالة التأخر عن سداد أي دفعة بعد انتهاء فترة السماح المُقررة فسيتم احتساب غرامة تأخير تبلغ نسبتها 1.5 % من قيمة الدفعة المُتأخرة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.

المرفوضين في شقق سكن لكل المصريين 2:

أما المتقدمين غير منطبق عليهم الشروط يمكنهم تقديم طلب تظلم على النتيجة من خلال الرابط التالي، اضغط هنا، حيث ينتهى التقديم يوم 6 يناير 2022.

ولتقديم الطلب يتم إدخال الرقم القومي للمتقدم، ومعرفة نتيجة الفرز، ثم استيفاء البيانات والمستندات اللازمة للتقديم، ويضغط على كلمة تقديم طلب تظلم، وبعد ذلك يدرس الصندوق التظلم ويراجع المستندات والبيانات المطلوبة ويتم إعلان النتيجة مرة آخرى.

حاجزين ليس لهم حق تقديم تظلم:

يوجد عدد من الحاجزين لن يتم قبول تظلماتهم والذين يتبين عدم انطباق الشروط الخاصة بتجاوز الحدود القصوى والأدنى للدخل، وتجاوز حدود السن عليهم وقت التقديم.

وتعتبر مشروعات "سكن لكل المصريين 2"، هو أول طرح من وزارة الإسكان بعد التفعيل الرسمي لمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي في 13 يوليو الماضي، الخاصة بالتمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عاما.

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