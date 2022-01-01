%83 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة مزاولة مهنة إلحاق المصريين بالعمل دون ترخيص

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد تغليظ عقوبة مزاولة مهنة إلحاق المصريين بالعمل بالخارج أو الداخل دون ترخيص؟"، أيد آراء القراء تغليظ عقوبة مزاولة مهنة إلحاق المصريين بالعمل بالخارج أو الداخل دون ترخيص.



نتيجة الاستطلاع

وأيد 83% من القراء تغليظ عقوبة مزاولة مهنة إلحاق المصريين بالعمل بالخارج أو الداخل دون ترخيص، بينما رفض 17% من القراء موضوع الاستطلاع.