شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بحقوق حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الحقوق جامعة حلوان، وذلك بحسب الجدول الزمنى لانطلاق الامتحانات بالكلية، ومن المقرر أن تستمر اختبارات التيرم الاول حتى يوم 3 فبراير المقبل .

وكان الدكتور سلامة عبد التواب عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أكد فى تصريحات سابقة لـ" الخليج 365"، أن الكلية راعت جميع الإجازات الرسمية التى تحدث خلال فترة الامتحانات وهى أعياد الأقباط و25 يناير، وذلك للحفاظ على سير جدول الامتحانات، حيث إنه تم تفريغ تلك الأيام من الجدول الزمنى للامتحانات بكلية الحقوق.

وتابع عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن تقديم صورة ضوئية من شهادة الحصول على لقاح كورونا شرط أساسى من شروط حضور الامتحانات مع التطبيق الصارم الإجراءات الاحترازية والتشديد على ارتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعى .