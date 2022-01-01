شكرا لقرائتكم خبر عن "السكة الحديد" تستعد لتشغيل قطارات درجة ثالثة مكيفة لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد هيئة السكة الحديد، لتشغيل قطارات درجة ثالثة مكيفة خلال شهر يناير الجارى وتدخل الخدمة بها لأول مرة فى تاريخها، ونستعرض فى نقاط أهم المعلومات عن القطارات الدرجة الثالثة مكيفة خلال التقرير التالى:

1- تعاقدت عليها هيئة السكة الحديد ضمن صفقة الـ 1300 عربة المتعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية.

2- القطارات الدرجة الثالثة مكيفة مشابهة للقطارات العادية من حيث الشكل والتصميم والمقاعد لكنها مكيفة.

3- هيئة السكة الحديد تعاقدت مع الشركة الروسية على شراء 500 عربة درجة ثالثة مكيفة.

4- وصل من العربات الدرجة ثالثة مكيفة 26 عربة حتى الآن وستتوافد باقى العربات على دفعات شهرية.

5ـ القطارات الدرجة الثالثة أقل من القطارات المكيفة درجتين أولى وثانية وأعلى من العربات العادية.

6- أسعار تذاكرها متوقع تكون متقاربة لأسعار تذاكر القطارات الدرجة الثانية المكيفة العاملة حاليا بخطوط السكة الحديد ضمن القطارات القديمة.

7- الاتفاق مع الشركة الروسية كان يشمل توريد 200 عربة درجة ثالثة مكيفة قبل زيادتها إلى 500 عربة بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى.

8- مخطط توريد العربات الجديدة بالكامل بحلول بداية 2023.

9- القطارات الدرجة الثالثة المكيفة صناعة روسية ومجرية.

10- القطارات الدرجة الثالثة المكيفة ستعمل على الخطوط الرئيسية بالوجهين البحرى والقبلى فقط.