شكرا لقرائتكم خبر عن "الرؤية والإنجاز".. قناة السويس تحقق أعلى إيراد فى تاريخها 5.84 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذي يتضمن المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، ما تم من إنجازات فى محور قناة السويس، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأ الكتاب التعريفي عن محور قناة السويس، بكلمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة مرور 65 عاماً على تولى المرشدين المصريين إدارة الملاحة البحرية بقناة السويس، قائلاً: "إدارة الملاحة البحرية بقناة السويس، مثلت إنجازاً تاريخياً في سجل البطولات المصرية".

ويرصد الكتاب إنجازات وجهود مصر في 7 سنوات، تحت عنوان "إنجازاتنا.. مفتاح حياة المستقبل"، في محاولة لحصر أهم وأبرز الإنجازات والتحديات التي تجاوزتها الدولة منذ 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021.

وأكد الكتاب، أن الدولة المصرية استطاعت تعزيز ريادة قناة السويس، ومكانتها كشريان رئيسي وحيوي في مجال الملاحة البحرية العالمية، باعتبارها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانا، كما أطلقت الدولة المصرية استراتيجية متكاملة وشاملة رسمت ملامحها مع إشارة البدء التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى مقاليد الحكم في عام 2014، لاسيما حينما أعلن عن البدء في إنشاء مجرى ملاحي جديد لـ قناة السويس وتعميق المجرى الملاحي الحالي، لافتا إلي شرارة التنمية في المجرى الملاحي انطلقت بالتوازي مع مشروع تنمية محور قناة السويس بالكامل، وإنشاء الموانئ والعديد من المناطق الصناعية، وهو ما عزز من المكانة الاقتصادية لقناة السويس وتحويلها من ممر تجاري إلى مركز لوجستي عاملي لإمداد وتموين النقل والتجارة.

وتمكنت الدولة المصرية من ميكنة الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للقناة وإدخال معدات جديدة تواكب التطور الحادث في مجال النقل البحري واتجاه الترسانة العالمية نحو بناء السفن العملاقة لتنجح في التعامل بمرونة وحرفية مع التحديات الدولية والمتغيرات الطارئة وتداعيات جائحة كورونا على حركة التجارة الدولية.

وذكر الكتاب، وفقا للأرقام، حققت قناة السويس هذا العام 2021، أعلى معدل إيرادات سنوي في تاريخها بقيمة المالية بلغت 5.84 مليار دولار، في العام المالي 2020/2021.

وحققت قناة السويس رقما قياسيا بالنسبة لعبور السفن، حيث شهد العام مررو وعبور 19 ألف سفينة خلال العام 2020/2021، وهو رقم غير مسبوق بزيادة بلغت 13.8% عن عام 2013 الذي شهد عبور 16.7 الف سفينة.

كما شهدت قناة السويس خلال العام عبور سفن محملة بـ 1191 مليون طن مقارنة بـ 931 مليون طن خلال عام 2013 بنسبة زيادة بلغت نحو 27.9% حمولة صافية.

كما شهدت قناة السويس تقليص زمن مدة انتظار السفن في القناة بفضل قناة السويس الجديدة من 3 إلى 4 ساعات خلال عام 2021، مقارنة بمدة انتظار من 6 إلى 8 ساعات خلال عام 2013.

وبفضل الاهتمام الكبير بقناة السويس وقناة السويس الجديدة انخفض زمن العبور المباشر للسفن في قناة السويس إلى من 10 إلى 11 ساعة في عام 2021، في حين كانت تستغرق السفن في العبور المباشر للقناة مدة 18 ساعة خلال عام 2013.

كما زادت القدرة الاستيعاب لقناة السويس خلال عام 2021 ال نحو 97 سفينة مقارنة ب أنه كانت القدرة الاستيعابية نحو 77 سفينة فقط في عام 2013.

وسجلت قناة السويس أعلى إيراد شهرى فى تاريخها خلال شهر نوفمبر الماضى، بلغ 571 مليون دولار بدون إضافة رسوم الخدمات الملاحية، بزيادة 16% مقارنة بنفس الشهر من عام 2020 الذى حقق 490 مليونًا.

كما حققت رقمًا قياسيًا، فى الحمولات العابرة خلال نوفمبر الماضى فبلغت 114 مليون طن، بزيادة %13 مقارنة بنظيره عام 2020، والذي سجل 100 مليون طن.

وقامت هيئة قناة السويس، بتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، في 12 شهراً بإجمالي عمق المشروع 24 متراً، و72 كم إجمال طول المشروع، وفي أغسطس 2015 افتتاح قناة السويس الجديدة.

كما اتخذت قناة السويس إجراءاتها لتعزيز قدراتها في مواجهة الأزمات، كراكة تم توريدها من هولندا، وهما الأحدث والأكبر بمنطقة الشرق الأوسط، 2 "كراكة "مهاب مميش"- كراكة "حسين طنطاوي"، و4 قاطرات تم تصنعيها محلياً، 34 لانش صيد تم الانتهاء من تصنعيه من أصل 100 لانش صيد من المخطط تصنعيه.

عادت المنطقة الاقتصادية للحياة مرة أخرى بعدما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 ، ففي 7 سنوات شهدت المنطقة الاقتصادية زيادة حجم الاستثمارات لـ 18 مليار دولار، وساهم ذلك في توفير 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأكثر من 250 شركة تم إنشاؤها في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة، وتم إقامة 15 مطوراً صناعياً كشراكات معهم داخل المنطقة.

وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، الواقعة في إقليم محور قناة السويس، فلم تكن بمنأى عن عملية التطوير التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي، حيث شهدت منطقة شرق بورسعيد 18 مشروع قومي، تم الإنتهاء من 7 مشروعات منها، وجاري تنفيذ 11 آخرين، بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليار جنيه من أجل انشاء منطقة صناعية، وتطوير وتوسعة ميناء شرق بورسعيد ليضاهي الموانئ العالمية.

كما بدأت الدولة في تنفيذ 7 مشروعات عملاقة لتطوير ميناء السخنة، انتهت من 6 مشاريع، ومتبقى مشروع واحد بتكلفة إجمالية بلغت 22 مليار جنيه، وذلك أجل تطوير الميناء الذي يعد واحد من أكبر الموانئ المحورية الواقعة على البحر الأحمر.

كما عملت الدولة المصرية على تنفيذ 13 مشروع بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 14 مليار جنيها، من أجل تطوير ميناء غرب بورسعيد، كما تم تخصيص 259.5 مليون جنيه لتطوير ميناء الأدبية.

وعملت الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي على تطوير وتوسعة المناطق الصناعية بمحور قناة السويس، حيث خصصت 117 مليار جنيه لتطوير المنطقة الصناعية بالسخنة من خلال تنفيذ 6 مشاريع عملاقة تم الانتهاء من 5 منها، وجاري تنفيذ المشروع الأخير بها وهو الخاص بإنشاء القناة الصناعية لمخر السيل للمنطقة الجنوبية الصناعية.

كما تم تخصيص 1.6 مليار جنيه لتطوير القنطرة الصناعية غرب، بالإضافة إلى تخصيص 275 مليون جنيها لتطوير وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية.