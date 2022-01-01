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باليوم والتاريخ.. تعرف على أهم الأعياد والإجازات فى العام الجديد 2022

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القاهرة - سامية سيد - يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية مع بداية كل عام ميلادى جديد خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها .

 

ويقدم ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية خلال عام 2022، كما يلى : 

 

- عيد الميلاد المجيد: 

الجمعة 7 يناير 2022

 

- ثورة 25 يناير وعيد الشرطة: 

25 يناير 2022 

 

- عيد تحرير طابا : 

السبت 19 مارس 2022 

 

- عيد تحرير سيناء :

الإثنين 25 أبريل 2022 

 

- شم النسيم : 

الاثنين 25 أبريل 2022 

 

- عيد العمال : 

الأحد 1 مايو 2022 

 

- عيد الفطر المبارك: 

الاثنين 2 مايو 2022

 

- ثورة 30 يونيو : 

الخميس 30 يونيو 2022 

 

- وقفة عرفات : 

الجمعة 8 يوليو 2022

 

- عيد الأضحى المبارك : 

 السبت 9 يوليو 2022

 

- عيد ثورة 23 يوليو : 

السبت 23 يوليو 2022

 

- رأس السنة الهجرية : 

السبت 30 يوليو 

 

- عيد القوات المسلحة: 

الخميس 6 أكتوبر 2022

 

- عيد المولد النبوى الشريف : 

السبت 8 اكتوبر

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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