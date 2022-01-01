شكرا لقرائتكم خبر عن باليوم والتاريخ.. تعرف على أهم الأعياد والإجازات فى العام الجديد 2022 والان مع تفاصيل الخبر
ويقدم ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية خلال عام 2022، كما يلى :
- عيد الميلاد المجيد:
الجمعة 7 يناير 2022
- ثورة 25 يناير وعيد الشرطة:
25 يناير 2022
- عيد تحرير طابا :
السبت 19 مارس 2022
- عيد تحرير سيناء :
الإثنين 25 أبريل 2022
- شم النسيم :
الاثنين 25 أبريل 2022
- عيد العمال :
الأحد 1 مايو 2022
- عيد الفطر المبارك:
الاثنين 2 مايو 2022
- ثورة 30 يونيو :
الخميس 30 يونيو 2022
- وقفة عرفات :
الجمعة 8 يوليو 2022
- عيد الأضحى المبارك :
السبت 9 يوليو 2022
- عيد ثورة 23 يوليو :
السبت 23 يوليو 2022
- رأس السنة الهجرية :
السبت 30 يوليو
- عيد القوات المسلحة:
الخميس 6 أكتوبر 2022
- عيد المولد النبوى الشريف :
السبت 8 اكتوبر