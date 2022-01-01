​رئيس الرقابة النووية: فحص مستندات وحدتي الضبعة 3 و4 خلال شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إن هيئة المحطات النووية تقدمت أمس بطلب للحصول على إذن قبول الوحدتين الثالثة والرابعة بمفاعل الضبعة النووية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التي بدورها ستقوم بدراسة وفحص مدى استكمال كافة المستندات المقدمة ومدى جاهزيتها للمراجعة والذي يتم خلال شهرين من الآن نظرًا لحجم المستندات والذي يتعدي الـ36 ألف ورقة.

وأضاف شعبان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن بعد ذلك ستقوم هيئة الرقابة النووية بالرد على هيئة المحطات النووية بمدى استيفاء المستندات المقدمة وجاهزيتها للمراجعة والتقييم وتقديم أي ملاحظات، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل جاهدًا على انتهاء المراجعة والتقييم تمهيدًا لمنح إذن القبول خلال الفترة المقبلة، كما حدث في الوحدتين الأولى والثانية بمفاعل الضبعة النووية وبما لا يؤثر على الجدول الزمني للمشروع.

وأضاف أن اللائحة التنفيذية للهيئة تتضمن تنفيذ الخطوات المتبعة في حال مراجعة المستندات المقدمة، حيث تقوم الهيئة بمراجعة كافة الأوراق المقدمة والتأكد من سلامتها ومراجعتها بدقة على أن يتم الرد على هيئة المحطات النووية خلال شهرين ثم تقوم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمرحلة المراجعة الفنية لكافة المستندات، حيث تعتبر الهيئة الوحيدة التي تقوم بتلك الدور وعلى مسئوليتها.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتصبح جهة رقابية متميزة على المستوى الدولي والإقليمي من خلال اتباع سياسات مبنية على أفضل الممارسات وخلق بنية مؤسسية تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وفق نظام إدارة متكامل.​