بطول 660 كم.. وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ قطار "العين السخة - العلمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم الجمعة، أعمال تنفيذ مشروع قطار "العين السخة/ العلمين / مطروح"، في المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يجري العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار والمحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.

كما تفقد وزير النقل محطة حلوان التي تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة التي تقع شرق النيل ومحطة محمد نجيب التي تقع على بداية محور محمد نجيب التي تخدم مناطق القطامية القاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة التي تقع جنوب طريق العين السخنة والمحطة المركزية (وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف وتعتبر مركز لوسائل النقل المختلفة القادمة إلى العاصمة الإدارية) التي تخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وأيضًا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة، بتبادلها مع القطار الكهربائي الخفيف ومحطة العين السخنة والتي تخدم منطقة العين السخنة سواء كانت مناطق سياحية على البحر الأحمر والمناطق الصناعية وأيضًا منطقة ميناء العين السخنة ويمكن أن تمتد خدماتها الي المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة ومدينة السويس الجديدة.

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