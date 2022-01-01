لماذا ألقت قوات الأمن القبض على المطربة "يارا" الساعة الثالثة فجرا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشف مصدر أمني مطلع بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل القبض على المطربة الشعبية "يارا.م"، داخل كافيه شهير بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول الساعة الثالثة فجر أمس الخميس.

وأكد المصدر، لمصراوي، اليوم الجمعة، أن قسم الشرطة تلقى عدة بلاغات من السكان المجاورين للكافيه تفيد بانزعاجهم من إقامة حفلات غنائية حتى ساعات متأخرة من الليل، بالإضافة إلى انتشار الضوضاء خارج الكافيه وظهور تكدس مروري بالشارع بسبب قيام رواد الكافيه بركن سياراتهم بشكل مخالف وعشوائي ما تسبب في وجود مشاحنات مع المارة.

وتابع المصدر؛ عقب ورود البلاغ تم توجيه قوة من رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين صحة بلاغ السكان، وتحفظ رجال الأمن على المطربة الشعبية الشهيرة "يارا.م"، ومدير الكافيه والمستأجر واثنين من أعضاء فرقته وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة.

وأفاد أنه تم إحالتهم إلى النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن منشورات تتضمن دعاية لحفلات غنائية "بدون تصريح" بعدد من الكافيهات بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة .

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المديرين المسئولين عن تلك الكافيهات لكونها بدون ترخيص، وإعدادهم حفلات بدون تصريح وإشغال الطريق، وتقديم الأرجيلة بالمخالفة للقانون.

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تفاصيل القبض على مطربة شعبية شهيرة داخل كافيه بمدينة نصر