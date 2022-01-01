شكرا لقرائتكم خبر عن رأس السنة شكل تانى بالأقصر.. استقبال السياح بعروض احتفالية وبالونات فى الكرنك (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مسؤولو شركة مصر للصوت والضوء بمعابد الكرنك، مساء الجمعة، أفواجا سياحية لحضور عروض ليلة رأس السنة بالاحتفالات وتزيين مدخل معبد الكرنك ومنطقة العروض بالبالونات ابتهاجاً بقدوم العام الجديد 2022، وسط أجواء من البهجة والفرحة بين الجميع.

ويقول الدكتور حاتم الصغير مدير عام منطقة الصوت والضوء بالكرنك، أنه أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عن مواعيد عروض الصوت والضوء الشتوية، وذلك بمناسبة قرب حلول الموسم السياحي الشتوى، حيث تبدأ العروض بالكرنك فى السابعة مساءاً بصورة يومية، مع مراعاة الرؤية الجيدة وتحقيق خدمة أفضل للرواد للاستمتاع بالعروض، كما يتم توفير سماعات الترجمة الفورية في جميع المناطق لإتاحة الفرصة للسائح لحضور عرض الصوت والضوء باللغة المطلوبة في الوقت المناسب له.

ويضيف الدكتور حاتم الصغير لـ"الخليج 365"، أنه قد انطلق مشروع الصوت والضوء فى عام 1961م على يد ثروت عكاشة وزير الثقافة في عهد جمال عبد الناصر وذلك فى منطقة الهرم، وتم افتتاحه داخل معابد الكرنك فى 19 ديسمبر 1972م بدعم الدكتور محمد عبد القادر حاتم وزير الثقافة فى عهد الرئيس أنور السادات، وكان فى البداية عبارة عن كبائن داخل الكرنك، وتم تطوير المشروع فى عام 1976م بنظام الشرائط وتم العمل فى تطوير المشروع بصورة دائمة، حيث أنه فى عام 1994م تم تطوير المشروع ليعمل بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة.

وفى نفس السياق أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر حالة الاستعداد القصوى استعدادا لاحتفالات رأس السنة بتجهيز جميع المرافق فى مختلف ميادين وشوارع المحافظة استعدادا للوفود الأجنبية والمصرية، كما عقد برفقة نائبه محمد عبد القادر خيرى، عدة اجتماعات مع قيادات وأصحاب الفنادق الثابتة والعائمة لمتابعة أعمال التجهيزات والاستعدادات لاحتفالات رأس السنة، وبحث مع أصحاب الشركات السياحية التى تنظم الرحلات للسائحين المصريين والأجانب بالمحافظة، وطالبهم بضرورة التواصل على مدار الساعة مع رجال المحافظة ومديرية الأمن للتدخل الفورى.



الصوت والضوء بالكرنك يحتفل بليلة رأس السنة بإستقبال السياح بالبالونات



الصوت والضوء بالكرنك يحتفل بليلة رأس السنة بإستقبال السياح بالبالونات



الصوت والضوء بالكرنك يحتفل بليلة رأس السنة بإستقبال السياح بالبالونات



الصوت والضوء بالكرنك يحتفل بليلة رأس السنة بإستقبال السياح بالبالونات