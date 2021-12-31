شكرا لقرائتكم خبر عن "إكسترا نيوز" تبرز إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة اكسترا نيوز، تقريراً كشفت من خلاله الإنجازات التى حققتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال عام 2021، والتى جاء على رأسها التخفيف من تأثيرات كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، وخفض معدلات الفقر فى بعض القرى بنسبة 14%، وأتاحت الخدمات الأساسية بنسبة 50% ببعض القرى.

وأضاف التقرير، أن المبادرة نَفذت مشروعات فى 175 مركزاً و20 محافظة، وأسهمت فى تحسين جودة الحياة فى 375 قرية، ووفرت فى تلك الأماكن الخدمات الأساسية من صرف صحى ومياه وشرب وبنية أساسية وتحتية، بالإضافة إلى إنشاء 253 بئر مياه جوفية 1675 وصلة مياه للمنازل.

وكشف التقرير عن دور "حياة كريمة" فى تحسين معدل التغطية بالخدمات التعليمية لـ16%، وإنشاء وتطوير 127 مدرسة تشمل 2311 فصلاً دراسياً، وإنشاء وتطوير 51 وحدة صحية وتنفيذ 258 قافلة طبية.

عملت المبادرة على رفع كفاءة أكثر من 11 ألف منزلاً ورصف طرق بأطوال بلغت 170 كيلومترا، وإنشاء وتطوير 26 مركز شباب وملعبا خماسيا، وتخصيص 46 مليون جنيه لاستكمال الخدمات الكهربائية.