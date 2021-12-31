شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار وطقس سيئ فى سوهاج والمحافظة تعلن حالة الطوارئ (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365 بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان "هطول أمطار وطقس سيئ فى سوهاج والمحافظة تعلن حالة الطوارئ" حيث شهدت المحافظة لأول مرة من بداية فصل الشتاء هطول أمطار متوسطة بدأت على المراكز الشمالية من المحافظة وتحديدا مركزى طهطا وطما بعد أن شهدت المحافظة ظهورا كثيفا للسحب والغيوم المحملة بالمياه.

ومن جانبه أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدءا من غد الأربعاء 29 ديسمبر الجاري، وحتى يوم السبت القادم 1 يناير 2022م، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف " الفقي " مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.

أما إدارة المرور بمحافظة سوهاج قامت من جانبها بنشر العديد من الدوريات المرورية على الطريق الزراعية والصحراوية لمراقبة حركة السير وتوجيه السائقين على الطرق بتخفيض السرعة استخدام فانوس الشبورة أثناء القيادة للحفاظ على حياة الركاب والسائقين وتجنبا لوقوع حوادث.