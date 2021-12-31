​القوى العاملة: تعيين 2700 شاب بينهم 31 "قادرون باختلاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة في القليوبية لـ2698 شابًا، من بينهم 31 "قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، من بين 7133 من راغبي العمل المسجلين في هذه المكاتب، فضلًا عن توفير 634 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

وقال الوزير، في بيان له اليوم الجمعة، إنه تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 8 منح مولود جديد، ومنحة زواج، و5 منح وفاة أحد الأقارب لـ5 عمال، ومنحة وفاة عامل، وعمل 6 عمليات جراحية كبرى لـ6 عمال، بإجمالي 77 ألف جنيه لـ21 عاملًا من المسجلين بالمديرية والذين بلغ عددهم 21826 عاملًا.