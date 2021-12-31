محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل، تصوير جوي لأعمال تنفيذ محطة محمد نجيب بمشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح.

وتعد محطة محمد نجيب التي تقع على بداية محور محمد نجيب التي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة التي تقع جنوب طريق العين السخنة والمحطة المركزية (هي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف وتعتبر مركز لوسائل النقل المختلفة القادمة إلى العاصمة الإدارية) التي تخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وأيضًا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة، بتبادلها مع القطار الكهربائي الخفيف ومحطة العين السخنة والتي تخدم منطقة العين السخنة سواء كانت مناطق سياحية على البحر الأحمر والمناطق الصناعية وأيضًا منطقة ميناء العين السخنة، ويمكن أن تمتد خدماتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة ومدينة السويس الجديدة.

ويبلغ طول مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين مطروح) 660 كم، ويشمل 22 محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، سيسهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

ويبدأ مشروع القطار الكهربائي من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة، مرورًا في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

وتغطي منظومة القطار الكهربائي السريع أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة تساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.