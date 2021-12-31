القبض على المتهم بصفع وإهانة "سيدة الوراق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس، الجمعة، من ضبط المتهم بصفع "سيدة الوراق".

إدارة المتابعة رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدى على إحدى السيدات وإكراهها على الاعتذار منه.

تحريات العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال توصلت إلى أنه تبلغ للعميد محمد سلامة مأمور قسم شرطة الوراق بالجيزة من ربة منزل بتضررها من زوج شقيقتها "وائل" له معلومات جنائية؛ لاتهامه بالاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصابتها "بكدمة بالوجه" لوجود خلافات بينه وبين زوجته "شقيقة المجنى عليها".

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم هاني مندور ومعاونه النقيب أحمد ماهر من ضبط المشكو فى حقه، وأقر بارتكابه الواقعة والتعدى على المجنى عليها كما جاء بمقطع الفيديو؛ بسبب تدخلها فى الخلافات بينه وبين زوجته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.