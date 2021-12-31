شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة: المبادرة تحولت من تطوير 375 قرية إلى 4500 خلال عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة تغيرت بشكل كبير في عام 2021، حيث تطورت من مجرد تطوير 375 قرية، إلى تطوير 4500 قرية على مستوى الجمهورية.

وأضاف مدير الإدارة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة في السابق كانت تخدم 4,5 مليون ولكن أصبحت خلال عام 2021 تخدم قرابة 60 مليون مواطن، وهذا يعد تحولا نوعيا كبيرا جعل حياة كريمة تتحول من مبادرة إلى مشروع قرن حقيقى جديد في مصر .

ولفت مدير الإدارة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إلى أن هناك موازنة غير مسبوقة وإرادة سياسية غير مسبوقة لدعم مبادرة حياة كريمة بجانب تدخلات شاملة ، وعمران قائم توصيل كل الخدمات للقرى.