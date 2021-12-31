شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع القطار الكهربائى: نسبة الإنجاز وصلت لـ98% بالأعمال الميدانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أيسر رأفت مدير مشروع القطار الكهربائى، إن المشروع يتضمن 12 محطة، والاختلاف فى 3 محطات فى الشكل، منها محطة عدلى منصور يسع لـ5 وسائل نقل جماعى.

وأضاف مدير مشروع القطار الكهربائى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن المحطة الثانية محطة بدر أكبر في الحجم والمساحة وبها 4 أرصفة وهى محطة تبادلية، والفرع الأول يذهب إلى العاصمة الإدارية والفرع الثانى يذهب للعاشر من رمضان.

ولفت مدير مشروع القطار الكهربائى، إلى أن المحطة الثالثة العاصمة من أهم المحطات الموجودة خلف فندق الماسة ومدينة الفنون، ويمتد لـ 4 مراحل، والمرحلة الثالثة للعين السخنة، متابعا: بقى المحطات شكل واحد، ونسبة الإنجاز مرتفعة للغاية وصلت إلى 98 % للأعمال الميدانية والتشطيبات، بجانب بناء 4 كبارى سيارات وتشغيلهم.