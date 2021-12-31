شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعلن اجتيازه مراجعات المنح للحصول على شهادات الإيزو بمجال إدارة الجودة والسلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق اجتيازها مراجعات المنح للحصول على شهادة الإيزو 9001 لإدارة الجودة وشهادة الإيزو 45001 للسلامة والصحة المهنية لمركزى تدريب العاملين بسرايا القبة وشبرا الخيمة، وذلك للخطين الأول والثانى.

وأضافت أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو قد سبق وحصلت العام السابق على شهادة الإيزو 9001 لإدارة الجودة بالتحكم المركزى للشركة.

وأشارت الشركة إلى أنها تقوم بشكل مستمر بالإرتقاء بمستوى الصيانة بالشركة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، والقيام بإجراء المراجعات اللازمة للحصول على شهادات الإيزو 9001 و45001 لورشتي صيانة الوحدات المتحركة للخطين الأول ثاني " طرة البلد وشبرا الخيمة " وذلك خلال الشهر القادم.