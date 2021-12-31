شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 2022.. عام الجمهورية الجديدة بروح "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: 2022.. عام الجمهورية الجديدة بروح "حياة كريمة".

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