شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: خصم شهر لإمام مسجد بالمنيا لعدم التزامه بموضوع ووقت خطبة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة، خصم شهر من بدل صعود المنبر من الشيخ "م.ا" إمام وخطيب مسجد التوحيد – منطقة شلبي التابع لإدارة أوقاف المنيا الجديدة، مع إحالته إلى لجنة القيم والتحقيق بديوان عام الوزارة ، وذلك لمخالفته تعليمات الوزارة في الالتزام بالموضوع والوقت المحدد لخطبة الجمعة.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن القرار جاء بناء على المذكرة المرفوعة من مديرية أوقاف المنيا إلى القطاع الدينى، وفى سياق متصل حررت مديرية أوقاف كفر الشيخ محضرًا ضد "ا.م"، بقسم شرطة ثان كفر الشيخ برقم 3916 لسنة 2021 ، وذلك لقيامه بنشر أخبار كاذبة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأنه سيؤدي خطبة الجمعة بأحد المساجد بالقاهرة على غير الحقيقة ، مما سبب تشتيتا لعمل مفتشي المتابعة بالمديريات والديوان العام ، من خلال تلك المنشورات الكاذبة .

وقالت الوزارة، إن مديرية أوقاف كفر الشيخ أوضحت أن هذا الشخص ليس له ترخيص خطابة من الأوقاف وغير مصرح له بها، وأن ما نشر لا أساس له من الصحة، مؤكدة على عدم السماح للمذكور بأي عمل دعوي خطابة أو إمامة أو خلافه، مع إحالة من يسمح له بذلك للمساءلة التأديبية .