شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن صرف التذاكر واقفا بالقطارات الروسي بدون حد أقصى من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه تلبية لرغبات جمهور الركاب تقرر اعتبارا من الغد أنه سيتم السماح للركاب صرف التذاكر واقفا بالقطارات الروسي ذات التهوية الدينمايكية للكوامل فقط من أجهزة حجز وصرف التذاكر، وذلك في حالة عدم وجود مقاعد خالية بأجهزة الحجز ودون تحديد حد أقصى لعدد التذاكر المنصرفة على جميع القطارات الروسي.

وأكدت هيئة السكة الحديد استمرار صرف التذاكر واقفا بالقطارات المكيفة الأسباني والفرنساوي والـ VIP للكوامل فقط، بناء على رغبة الراكب في حالة عدم وجود مقاعد خالية بأجهزة الحجز، بحيث لا تتجاوز صرف التذاكر المنصرفة 20% للقطارات المكيفة الأسباني والفرنساوي و5% لقطارات VIP من المقاعد المتاحة وذلك للحفاظ على الخدمة المقدمة.