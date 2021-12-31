شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تخصص فقرة بصلوات رأس السنة عن لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جمعية الشباب الكاثوليكى المصرى، ساعة سجود أمام القربان المقدس، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، حيث ترأس القداس الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية.

ونظمت الكنيسة الكاثوليكية فقرة خلال القداس عن لقاح كورونا الجديد، جاء فيه أن هناك أخبارا يومية منذ أكثر من عامين بشأن إصابات ووفيات كورونا وأن العالم يصارع الوقت ليجد عقاقير ولقاحات مضادة له.

وأوضح الشباب الكاثوليكي خلال صلوات رأس السنة أن كورونا ليس المرض الوحيد الذى يحتاج إلى لقاح ولكن ما يحتاج إلى لقاح هو المحبة فالحب لم يعد صحيحا معاف بل مريض فالمحبة هى اللقاح الجديد.