شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا أمطار تصل للسيول فى بعض المناطق والصغرى بالقاهرة 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادى الجديد 2022.

الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء دول العالم بالعام الجديد 2022

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادى الجديد 2022 ، حيث أعرب في برقياته للزعماء عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته لهم ولشعوبهم الصديقة، داعيا الله تعالى أن يجعل العام الجديد عام خير وازدهار واستقرار، وعن تطلعه بكل تفاؤل أن يشهد عام 2022 بداية مرحلة جديدة من التنمية والتقدم من خلال تضافر الجهود والالتزام بالتعاون المشترك من أجل تحقيق مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع شعوب العالم .

غدا أمطار تصل للسيول على مرتفعات سيناء والبحر الأحمر والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت استمرار موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

البنك المركزى يساهم بـ61 مليون جنيه لسداد ديون الغارمات

أعلن البنك المركزي المصري، موافقة مجلس الإدارة على المساهمة بمبلغ 61 مليون جنيه لسداد ديون الغارمات، وذلك في إطار الدور الرئيسي الذي يقوم به البنك المركزي نحو دعم مؤسسات الدولة والمساهمة المجتمعية والتخفيف عن كاهل المواطنين، وفي إطار تنفيذ التوجيه الرئاسي باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الغارمات وإطلاق مبادرة (سجون بلا غارمات) للعمل على عودة الغارمات لأسرهن والحفاظ على كيان الاسرة المصرية.

الحكومة تنفى إغلاق مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إغلاق مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، مُشددةً على أن المركز يعمل بكامل طاقته وبشكل طبيعي ومنتظم، ويستقبل حوالي 250 حالة يومياً، حيث يعد من أكبر مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة عربياً، وأفريقياً.

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من طقس رأس السنة.. إنفوجراف

شهدت محافظات مصر اليوم الجمعة، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، مع استمرار موجة من الطقس السيئ، حيث تساقطت أمطار متفاوتة الشدة في أغلب الأنحاء.

وكالة "شينخوا" الصينية: مصر تستقبل 2022 بإنجازات إقليمية ومحلية

قالت وكالة "شينخوا" الصينية إن مصر تستقبل العام الجديد بعد أن أصبح لها ثقل متزايد على القضايا ذات الاهتمام الإقليمي والدولي، حيث كان لها دورا بارزا في الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين، إلى جانب لفت أنظار العالم بعدة فعاليات عقدت على مدار عام 2021.

مجلس الوزراء يستعرض الحصاد الأسبوعى.. إنفو جراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 25 حتى 31 ديسمبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

انتشار أمنى لتأمين احتفالات رأس السنة فى كافة ربوع الجمهورية.. فيديو

عززت أجهزة الأمن، من إجراءاتها في الشوارع والمحاور الرئيسية وبمحيط دور العبادة والمنشآت، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، من خلال نشر الأقوال الأمنية، وتعزيز الخدمات الشرطية بالعديد من المرافق، والتواجد الفعال، ونشر الدوريات والأكمنة الأمنية، بهدف خلق مناخ آمن للمواطنين.

وزارة الطيران: انتظام الحركة الجوية بالمطارات المصرية ومتابعة حالة الطقس

شهد مطار القاهرة والمطارات المصرية اليوم، انتظاما في الحركة الجوية والتى تسير بشكل طبيعى ومنتظم - حتى الآن - وذلك فى ضوء ما تشهده البلاد من موجة طقس غير مستقرة، حيث تتابع غرفة العمليات المركزية التى وجه الطيار محمد منار وزير الطيران بتشكيلها بالتنسيق بين سلطة الطيران المدني ومركز العمليات المتكامل بمصر للطيران والمطارات وهيئة الأرصاد الجوية لمتابعة وتطورات الأحوال الجوية أولا بأول على مدار 24 ساعة.

الأرصاد: منخفض جوى على البحر المتوسط وأمطار غزيرة على الإسكندرية والبحيرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى منخفض جوي يتمركز علي سطح البحر المتوسط يتقدم مع الوقت ليقترب من الساحل الغربي للبلاد يصاحبه تساقط أمطار متفاوتة الشدة تصل الي غزيرة علي الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ

احتفالات أول دول العالم بــ2022.. أستراليا تستقبل العام الجديد بالألعاب النارية

استقبلت العاصمة الأسترالية سيدنى العام الجديد 2022 بمزيد من البهجهة، حيث تعد أستراليا من أوائل دول العالم استقبالا للعام الجديد، وذلك حسب ما نشرت صحيفة الديلى ميل البريطانية صورا لاحتفالات العام الجديد فى العاصمة سيدنى وشوارع مدينة بيرث الأسترالية

أسعار الذهب اليوم ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 795 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بقيمة 6 جنيهات، ليتحرك الذهب عيار 21 من 789 جنيها إلى 795 جنيهًا للجرام خلال التداولات، وذلك مع ارتفاع في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية إلى مستويات فوق 1819 دولار وقت صياغة هذه السطور.